Чайка: более 20 млрд рублей долгов по зарплате были погашены благодаря прокурорам

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что более 20 млрд руб. долгов по зарплатам были погашены благодаря работе прокуроров в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Особое значение имела работа по отстаиванию трудовых прав граждан. Принятие всего арсенала мер реагирования позволило погасить долги по зарплате на 20 млрд руб», — сказал Чайка.

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Он также добавил, что на контроле прокуроров находились вопросы обеспечения наиболее нуждающихся и уязвимых категорий населения.

В июле прошлого года сообщалось, что Чайка напомнил прокурорам о прямой обязанности добиваться погашения долгов по зарплатам.