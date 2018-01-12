WWF уточнил свое отношение к «Северному потоку — 2»

Руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексей Книжников заявил, что всемирный фонд дикой природы не против строительства «Северного потока — 2» при условии изменения маршрута газопровода. Об этом сообщает РИА «Новости».

«WWF России не против поставок газа в Европу в том числе в рамках проекта «Северный поток — 2» при условии изменения маршрута газопровода. У нас единственная претензия — изменение маршрута. Главная проблема — это маршрут через Кургальский заказник. Все остальное не представляет особой остроты с точки зрения экологического сообщества России», — сказал Книжников.

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Он подчеркнул, что благодаря усилиям WWF России, весь 2017 год шли консультации по маршруту строительства «Северного потока — 2» с компанией «Газпром».

Ранее сообщалось, что WWF призвал Меркель остановить «Северный поток – 2».