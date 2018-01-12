Глава Ростуризма рассказал, как следует формировать туры в Египет

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что российские туроператоры могут формировать любой турпродукт в Египет только на основе регулярных авиарейсов в Каир. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент России Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярную авиаперевозку в Каир. Мы сразу же выпустили официальное заявление Ростуризма о том, что туроператоры могут теперь формировать турпродукт в Египет. Состав турпродукта определяет туроператор, который его формирует. Это производственная деятельность хозяйствующего субъекта. У нас есть законодательная база, и мы, безусловно, выполняем те положения, которые прописаны в указах президента», — сказал Сафонов.

Ранее СМИ сообщили дату начала полетов в Египет.