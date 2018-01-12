В России на упаковках алкоголя могут появиться устрашающие картинки

Минздраву предложили в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки о вреде алкоголя. Об этом сообщает RT.

По словам автора инициативы, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке со спиртным должна содержаться не только текстовая информация о губительных последствиях чрезмерного потребления, но и соответствующая иллюстрация.

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«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», — сказал Хамзаев.

Ранее сообщалось, что в России запретили изменили дизайн пачек сигарет.