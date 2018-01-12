Кабмин увяжет вознаграждение топ-менеджеров с эффективностью деятельности госкомпаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам подготовить предложения по увязыванию вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний с эффективностью деятельности этих компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с экспертным советом при правительстве России и заинтересованными организациями представить в правительство предложения по совершенствованию методических указаний по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности таких компаний», — сказано в поручении.

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Срок подготовки указанных предложений установлен 28 февраля 2018 года.

В прошлом году СМИ сообщали, что правительство планирует ввести единый стандарт вознаграждения топ-менеджеров.