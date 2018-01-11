Международные резервы России выросли на $500 млн

За неделю международные резервы России выросли на 0,02% и на 5 января составили $432,6 млрд против $432 млрд на 15 декабря, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 29 декабря 2017 года составили $432,1 млрд. За первую неделю года международные резервы увеличились до $432,6 млрд, или на $500 млн, в результате положительной переоценки», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.