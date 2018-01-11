В ФАС назвали лидера по числу картельных сговоров в 2017 году

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что почти четверть картельных сговоров, которые выявила ФАС в 2017 году, приходится на строительный комплекс. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что на втором месте по количеству выявленных ФАС картельных сговоров — поставка лекарств и медизделий, а на третьем — поставка продуктов питания.

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«Абсолютный лидер в 2017 году, четверть практически всех дел (24,8%) — это строительный комплекс…На втором месте (19%) дела, связанные с торгами на поставку медицинских изделий и препаратов. Но на что я обратил бы внимание — это продукты питания, которые заняли 8%», — сказал Цариковский.

Ранее замглавы ФАС сообщил, что картельные сговоры переходят в электронный формат.