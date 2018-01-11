Песков: ускоренное увеличение МРОТ не повлияет на позитивные изменения в экономике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет опасений насчет того, что новые сроки повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума нивелируют позитивные изменения в экономике страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения они озвучиваются после тщательной проработки», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что у властей есть возможность довести МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Глава государства уточнил, что на данный момент МРОТ составляет всего 9489 руб, а прожиточный минимум — более 11 тыс. руб.