Суд отклонил иск «дочки» Siemens к «Ростеху» по «крымским турбинам»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ) и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций, сообщает РИА «Новости».

Производитель турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из незаконного владения ООО ТПЭ.

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«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Аюна Цыдыпова.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски немецкого концерна Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин в Крым.