В России снизился уровень самообеспеченности картофелем

В России понизился уровень самообеспеченности картофелем на 7 п.п., до 90,7%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

В ведомстве подчеркнули, что за последние 10 лет посевная площадь под картофель в хозяйствах населения сократилась в 1,7 раза, численность хозяйств населения понизилась с 20,2 до 18,7 млн единиц.

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«Так, по оценке Минсельхоза России, самообеспеченность России картофелем в 2017 году составит 90,7% при установленном Доктриной продовольственной безопасности России пороговом значении — не менее 95%. Это на 7 процентных пункта ниже уровня 2016 года (в 2015 году — 105,1%, в 2016 году — 97,7%)», — заявили в СП.

В прошлом году в Минсельхозе сообщили о росте импорта продовольствия в Россию почти до $28 млрд.