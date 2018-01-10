Путин пообещал уравнять МРОТ с прожиточным минимумом раньше срока

Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть возможность довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что уравнять эти показатели планировалось с 1 января 2019 года.

Президент уточнил, что на данный момент МРОТ составляет всего 9489 руб, а прожиточный минимум — более 11 тыс. руб

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.