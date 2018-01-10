Минфин потратил в декабре последний триллион рублей Резервного фонда

Минфин России потратил в декабре последний триллион рублей из Резервного фонда. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России ($7,62 млрд, €6,71 млрд и 1,1 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн руб», — заявили в министерстве.

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Также стало известно, что доходы бюджета России от управления ФНБ и Резервным фондом за 2017 год составили 1,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Резервный фонд России с 1 января прекратил свое существование и присоединился к Фонду национального благосостояния.