В Минтруде рассказали, почему чиновники могут не декларировать криптовалюты

Чиновники могут не декларировать криптовалюты, поскольку в России пока нет подходов к их определению и регулированию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в России на законодательном уровне не определены», — заявили в Минтруде.

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В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем требования к декларации криптовалют могут меняться.

Ранее сообщалось, что российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты.