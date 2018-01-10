Трамп отказался бурить во Флориде

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от бурения нефтяных скважин во Флориде после заявления губернатора штата Рикка Скотта. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Скотт выступил против плана Трампа по началу бурения на шельфе Флориды, заявив, что его главным приоритетом является обеспечение защиты природных ресурсов штата.

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Уточняется, что министр внутренних дел США Райан Зинке провел переговоры со Скоттом.

«Я поддерживаю позицию губернатора в том, что Флорида уникальна, и ее берега в значительной степени зависят от туризма. В результате обсуждения с губернатором Скоттом и его руководством я удаляю Флориду из списка новых нефтегазовых платформ», — сказал Зинке.

Как стало известно 5 января, администрация Трампа приняла решение разрешить проводить разведку месторождений нефти и газа на побережье США, в том числе в Калифорнии и во Флориде.

В свою очередь губернатор Калифорнии Джерри Браун сообщил, что намерен бороться против открытия федеральных вод в штате для бурения скважин.

Напомним, что на президентских выборах США Флорида поддержала кандидатуру Трампа, а Калифорния — нет.