ПФР начал принимать заявления на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Пенсионный фонд России принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда, поступившем в «Газету.Ru».

«Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку», — заявили в ПФР.

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В фонде пояснили, что для того, чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

«При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав», — подчеркнули в ПФР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат на первого ребенка.