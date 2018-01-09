Топилин рассказал, какие продукты добавят в потребительскую корзину

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что необходимо пересмотреть потребительскую корзину и улучшить качественный состав набора продуктов питания. Об этом сообщает «Российская газета».

«В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — сказал Топилин.

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По словам министра, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные — от 40% до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода», — подчеркнул Топилин.

Ранее СМИ сообщали, что кабмин сохранит неизменным набор потребительской корзины до 2021 года.