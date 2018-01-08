Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о свинине

Заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров Всемирной торговой организации по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он добавил, что Россия намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения.

Реклама

«Наш встречный ход – это требование созвать панель для определения того, выполнила Россия решение арбитров или нет. Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно, мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», – сказал Медведков.

Сообщается, что панель состоит из независимых экспертов в области международной торговли, ее состав определяется гендиректором ВТО.

При этом Медведков пояснил, что «речь идет не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО». Он подчеркнул, что к расходам бюджета возможная мера ЕС отношения не имеет.

Ранее в Совфеде заявили о возможном выходе из ВТО, если иск ЕС о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины удовлетворят.