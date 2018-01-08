В Совфеде заявили о возможном выходе России из ВТО из-за свинины

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если иск ЕС о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины удовлетворят. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», — сказал Калашников.

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По словам сенатора, европейцы первыми начали нарушать правила ВТО, так как введение санкций противоречит принципам организации.

Ранее сообщалось, что в Совфеде назвали беспределом требование ЕС о взыскании за эмбарго на ввоз свинины.