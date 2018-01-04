Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром
Президент России Владимир Путин подписал указ указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ исключает столицу Египта Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение.
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Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что вопрос прямого авиасообщения России с египетскими курортами должен решиться в 2018 году.