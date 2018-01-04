Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

Михаил Климентьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ указ о возобновлении авиасообщения с Каиром. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ исключает столицу Египта Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение.

Реклама

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что вопрос прямого авиасообщения России с египетскими курортами должен решиться в 2018 году.