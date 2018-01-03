Товарооборот между Приморьем и Китаем вырос почти на $2,5 млрд

Товарооборот между Приморским краем и КНР за девять месяцев 2017 года вырос почти на $2,5 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио губернатора края Андрея Тарасенко.

«Прежде всего, этот год в экономическом сотрудничестве Приморья и КНР отмечен ростом двустороннего товарооборота. Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14%. В деньгах это почти 2,5 миллиарда долларов США», — заявил Тарасенко.

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По его словам, доля Китая в общем внешнеторговом обороте региона составляет 52%.

«В этом году мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств», — рассказал Тарасенко.

Он добавил, что в настоящее время в регионе работают 200 предприятий с участием средств китайских компаний.