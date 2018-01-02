Резервный фонд России перестал существовать

Резервный фонд России с 1 января прекратил свое существование и присоединился к Фонду национального благосостояния (ФНБ), передает РИА «Новости».

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

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Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд планировалось полностью использовать в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей, а его ликвидная часть — 2,3 трлн рублей.

В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 млрд рублей, ее министерство купило на рынке в рамках своих валютных операций.