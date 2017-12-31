Трамп объявил о благотворном влиянии его избрания на биржи

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что его избрание в качестве главы государства оказало благотворное влияние на американские биржи.

«Если бы были выбрали демократов (Нечестную Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них великолепное будущее — и это только начало!» - написал Трамп.

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Он также отметил, что победа Демократической партии привела бы к потере всего, что было достигнуто за время его президентства.

Ранее Трамп заявил, что коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территорий террористов в Ираке и Сирии.