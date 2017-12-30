Reuters рассказало о поставках российскими кораблями нефти в КНДР

Российские танкеры в октябре и ноябре неоднократно перекачивали нефть на северокорейские суда, несмотря на санкции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности.

«Российские суда несколько раз в этом году перегружали с корабля на корабль нефтепродукты для Северной Кореи в нарушение санкций», — заявил один из источников.

Реклама

Второй источник подтвердил факт таких поставок, однако заметил, что нет никаких свидетельств причастности к этому российских властей.

По данным агентства, спутниковые снимки продемонстрировали необычные передвижения некоторых российских кораблей в том районе. Кроме того, они отключали транспондеры, позволяющие установить точное местоположение кораблей.

Reuters пишет, что одним из таких судов был российских танкер «Витязь». Из портовых документов следовало, что 15 октября «Витязь» покинул порт Славянка неподалеку от Владивостока с 1,6 тыс. тонн нефти на борту. Данные о морских перевозках также показали, что после этого танкер на несколько дней отключил транспондер.

По словам источников, в октябре «Витязь» перекачал нефть на северокорейский танкер Сам Ма 2. Ярослав Гук, замдиректора компании «Алиса», которой принадлежит «Витязь», опроверг агентству контакты с северокорейскими судами.

Данные о морских перевозках также продемонстрировали, что еще два российских суда проходили аналогичный маршрут между серединой октября и ноябрем, пишет Reuters.

МИД России и Таможенная служба России отказались комментировать агентству информацию о поставках нефти КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул Китай в поставках нефти Пхеньяну. Впоследствии Пекин открестился от таких поставок.