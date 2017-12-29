Генпрокуратура России намерена продолжить добиваться выдачи Браудера

Прокурор Алексей Поляков заявил, что Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции в Россию основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Генпрокуратура давно уже добивается экстрадиции Браудера. В настоящее время направлено обращение о международном розыске в Интерпол, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции», — сказал Поляков.

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Он также подчеркнул, что Интерпол уже отклонял такой запрос, но теперь прокуратура дополнила его новыми данными.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.