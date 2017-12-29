Центробанк отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Северный кредит». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В ходе проводимой Банком России инспекционной проверки АО КБ «Северный Кредит» установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств», — заявили в ЦБ.

По величине активов банк на 1 ноября занимал 239-е место в банковской системе России.