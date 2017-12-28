На Украине назвали искусственными торговые ограничения со стороны России

Торговый представитель Украины Наталия Микольская заявила, что товарооборот России и Украины растет, что показывает искусственность ограничений, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, возрос не только экспорт из России на Украину, но и импорт.

«Это можно объяснить следующим образом: страны-соседи, как правило, являются крупнейшими торговыми партнерами. И увеличение нашего товарооборота с Россией говорит о двух вещах. О том, что как на рынке России есть товары, которые нужны в Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны в России. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки этого товара », — заявила Микольская.

Ранее глава минфина Антон Силуанов заявил о готовности обсуждать судьбу долга Украины с другими странами.