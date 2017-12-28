АФК «Система» заявила о переводе «Башнефти» 20 млрд рублей в рамках мирового соглашения

АФК «Система» перевела «Башнефти» 20 млрд. рублей в рамках мирового соглашения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя корпорации Сергея Копытова.

«Заплатили 20 миллиардов рублей», — сказал Копытов.

Отмечается, что еще 40 млрд руб. АФК должна выплатить не позднее 28 февраля и еще 40 млрд — не позднее 30 марта.

Ранее сообщалось, что суд утвердил мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система».