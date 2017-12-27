Совет директоров Бинбанка досрочно передал свои полномочия УК ФКБС

Собрание акционеров Бинбанка, запланированное на 27 декабря текущего года, не состоялось. Утверждение нового совета директоров банка более неактуально, поскольку старый совет досрочно передал свои полномочия управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Об этом написано в приложении к распоряжению, выложенном на официальном сайте Бинбанка.

Причина сформулирована в документе следующим образом: «В связи с возложением функций временной администрации Бинбанка на УК ФКБС собрание акционеров банка 27 декабря 2017 года не состоится».

Реклама

Согласно тексту документа, в период деятельности временной администрации по управлению банком полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров, приостанавливаются.

В оперативной реализации «оздоровления» заинтересованы как ФКБС, так и акционеры Бинбанка, поскольку это позволяет не «растеряв» существующий бизнес оперативно выправить финансовые показатели и соблюдение всех нормативов.

Ранее основной акционер банка Микаил Шишханов заявил, что готов продолжить работу в Бинбанке. «Я каждый день в банке. Хочу довести процесс передачи без эксцессов. И пока ЦБ не отправит [меня] в отставку, буду работать бесплатно», — сказал он.

Центробанк объявил о санации Бинбанка и «Рост Банка», который с 2014 года санировал Бинбанк, через ФКБС 21 сентября. В течение последующих двух месяцев Шишханов перевел акции всех своих небанковских активов, в том числе девелоперских компаний «Интеко» и 49% «А101 девелопмент», на баланс «Рост Банка». Суммарная стоимость активов оценивалась в 70 млрд рублей. Затем были списаны субординированные обязательства Бинбанка перед владельцами в размере $226 млн и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей. Кроме того, было принято решение использовать нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков.