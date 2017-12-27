Путин призвал регионы не разбрасываться бюджетными средствами

Президент России Владимир Путин на заседании госсовета заявил, что регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я прошу отнестись к этому серьезно. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — сказал Путин.

Реклама

Он также подчеркнул, что у регионов есть возможность перекредитоваться по более выгодной процентной ставке.

«Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование. Нет, они сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило параметры реструктуризации долгов регионов.