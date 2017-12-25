«Газпром»: полное удовлетворение претензий компании обанкротило бы Украину

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что полное удовлетворение судом требований «Газпрома» к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что иск «Газпрома» к «Нафтогазу» в основных положениях удовлетворен судом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Стокгольмский арбитраж подвел итоги спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» из-за контракта на поставку российского газа.