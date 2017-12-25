В Morgan Stanley назвали реальную стоимость биткоина

Аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт заявил, что реальная стоимость биткоина составляет $0. Об этом пишет Business Insider.

Он подчеркнул, что биткоин нельзя приравнивать к валюте, но его можно назвать «цифровым золотом, хоть криптовалюта и не является аналогом настоящего золота.

Реклама

Также Фосетт добавил, что за последние 30 дней среднесуточный объем торгов биткоина составил $3 млрд, а на валютном рынке этот показатель приравнивался к $5,4 трлн.

По словам эксперта, если криптовалютой никто не будет пользоваться в качестве платежного средства, то ее стоимость будет равна нулю.

Ранее в ФРС сообщили о нежелании регулировать биткоин.