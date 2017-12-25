В Кремле обеспокоены возможным расширением антироссийских санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены дискуссией в США о новых санкциях против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это, конечно, вызывает нашу обеспокоенность. Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны» и так далее, но в любом случае, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие достаточно в жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь добавил, что он не может принимать участие в обсуждениях по теме возможного отключения России от системы SWIFT.



Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введение масштабных антироссийских санкций может привести к глобальным последствиям.