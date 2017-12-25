Минтруд задумался об освобождении работающих студентов от страховых взносов
Минтруд рассматривает возможность освободить работающих студентов от страховых взносов. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин, передает РИА «Новости».
«Мы начали обсуждать идею о том, чтобы студентов, когда они подрабатывают, освобождать от страховых взносов. Это поможет стимулировать молодежную занятость», - сказал Топилин.
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По его словам, пока не определена схема, по которой будет проходить освобождение от уплаты страховых взносов.
«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать», — добавил глава Минтруда.
Ранее Топилин призвал молодежь совмещать работу и семью.