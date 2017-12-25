Совладелец Промсвязьбанка объяснил, почему покинул Россию

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что покинул Россию. Об этом он сказал газете «Ведомости».

По его словам, он давно планировал эту поездку из-за проблем со здоровьем и не считает ее бегством.

«Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А еще с учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет», – заявил Ананьев.

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Совладелец банка добавил, что не согласен с тем, как его отъезд осветили в СМИ.

«Я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал», — заключил Ананьев.

В пятницу, 22 декабря, об отъезде бизнесмена сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

15 декабря Банк России назначил временную администрацию в Промсвязьбанке.