Минфин США ввел санкции против «воров в законе»

Минфин США добавил в санкционный список имена четырех россиян в рамках борьбы против «воров в законе». Об этом сообщается на сайте министерства.

В список минфина попали Юрий Пичугин («Пичуга»), Рубен Татулян («Робсон»), Алимжан Тохтахунов («Тайванчик»), Владимир Тюрин («Тюрик»).

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Американское ведомство отмечает, что указанные лица причастны к деятельности группировки «воров в законе».

Также в список попали два юридических лица, а еще по шести гражданам минфин США сделал уточнения.

Санкции запрещают гражданам США совершать финансовые операции с перечисленными лицами, а также замораживает американские счета последних.

Накануне минфин США ввел новые санкции по «закону Магнитского».