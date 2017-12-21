В Лондоне суд санкционировал всемирный арест активов Коломойского

Высокий суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов бывшего собственника украинского Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте банка.

Также суд санкционировал всемирный арест активов еще одного бывшего владельца банка — Геннадия Боголюбова — и шести компаний, которые, предположительно, им принадлежат или находятся под их контролем.

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«Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, представленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти $2 млрд, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. При помощи этого судебного разбирательства Приватбанк собирается вернуть более $2,5 млрд, с учетом процентов», — говорится в сообщении.

В банке выразили уверенность в том, что английский суд «рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно из него выведены».

Ранее СМИ сообщали, что Коломойский и Боголюбов получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции.