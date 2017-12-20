Медведев выделил на кредиты регионам еще 55 млрд рублей

Правительство увеличило объем бюджетных средств для предоставления кредитов регионам на 55 млрд руб. Подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации увеличены на 55 млрд руб.», — говорится в документе.

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В нем поясняется, что такое решение обусловлено необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов регионов, а также рефинансировать их долговые обязательства.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился в выделить в текущем году бюджетам Дагестана и Новгородской области 4,3 млрд руб.