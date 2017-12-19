Правительство распределило более 7 млрд рублей для доплаты по пенсиям

Правительство России утвердило распределение более 7 млрд руб. на выплату социальных доплат к пенсии в 13 регионах страны. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 7,085 миллиардов рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии», — говорится в документе.

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Отмечается, что общая численность получателей доплат составит около 424 тыс. человек. При этом средний размер доплат составит от 2,351 тыс. до 8,414 тыс. руб.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров к 2020 году достигнет 15,5 тыс. руб.