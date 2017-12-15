Помощник Орешкина стал его заместителем

Михаил Расстригин, помощник главы Минэкономразвития Максима Орешкина, назначен его заместителем. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

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Расстригин стал помощником Орешкина в ноябре этого года. До назначения в министерство он возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента ВТБ Капитал.

При этом еще в октябре источники «Газеты.Ru» сообщали, что Расстригин может стать новым замминистра экономического развития.