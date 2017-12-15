ЦБ понизил ключевую ставку до 7,75%

Банк России понизил ключевую ставку до 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов», — пояснил регулятор.

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Также в ЦБ уточнили, что принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ключевой ставки.