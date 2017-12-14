Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия завершила процесс адаптации к западным санкциям, передает РИА «Новости».

«Действительно, живем в атмосфере рестрикций и санкций, но при этом извлекаем пользу из этого, при этом адаптируем нашу экономику и завершили процесс адаптации нашей экономики к этим условиям таким образом, что удалось выйти из отрицательной динамики роста — траектории падения, и перейти в траекторию роста», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции в отношении России. При этом американский президент Дональд Трамп дал одобрение на введение очередного пакета ограничительных мер.

Кроме того, председатель Евросовета Дональд Туск заявил о планах ЕС продлить санкции против России.