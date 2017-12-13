Госдума приняла в первом чтении закон о выплатах семьям с детьми

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам председателя профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, законопроект во втором чтении может быть рассмотрен 20 декабря, а в третьем — 21 числа.

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Плетнева добавила, что поправки ко второму чтению принимаются до 17 декабря.

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что Минфин и Минтруд разработают схему доведения средств до регионов и Пенсионного фонда России на ежемесячные выплаты семьям, имеющим детей, до конца года.

Он также подчеркнул, что выплаты на первого и второго ребенка предусмотрены федеральным бюджетом.

На первого ребенка в 2018 году предусмотрено 21,4 млрд руб., в 2019 году — 55,1 млрд руб. Ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка будут осуществляться из средств материнского капитала. При этом потребуется выделение из федерального бюджета трансферта Пенсионному фонду: в 2018 году — 24,6 млрд руб., в 2019 году — 63,4 млрд руб., в 2020 году — 78,2 млрд руб.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что 339 тыс. семей получат выплаты на рождение первого ребенка в 2018 году.