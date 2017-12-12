Госдеп предоставит доклад «о российских олигархах» для дальнейшего давления на Россию

Государственный департамент США готов предоставить американскому конгрессу доклад с предложениями по уточнению существующих санкций в отношении российских компаний, передает РИА «Новости».

Об этом на слушаниях в сенате заявил помощник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчел.

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«Да», — сказал Митчел, отвечая на вопрос сенатора Джейн Шанин, предоставит ли Госдеп в феврале будущего года конгрессу доклад «о российских олигархах и связях с Кремлем» для дальнейшего санкционного давления на Россию.

В конце октября газета The New York Times написала, что администрация президента США передала конгрессу перечень организаций, связанных с Россией, в отношении которых рассматривается возможность применения новых санкций.

В списке оказались: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление (ГРУ), Служба внешней разведки.

Кроме того, в предполагаемом списке были указаны 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Среди них «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ» и другие.