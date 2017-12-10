Названы европейские страны с самими низкими зарплатами

Аналитический центр Texty.org.ua подсчитал, в какой европейской стране люди получают самые маленькие зарплаты после выплаты налогов.

Лидером антирейтинга стала Украина — в пересчете на евро средний украинец получает €190. Далее идут Молдавия (€216) и Азербайджан (€232).

Реклама

В России средняя зарплата составляет €474 — больше, чем у десятка европейских стран из этого рейтинга.

Наибольшая зарплата оказалась у жителей Монако (€5225), затем идут Лихтенштейн (€4887) и Швейцария (€4421).

Ранее в МИД Украины заявили, что украинцы «спасают экономику» Польши.