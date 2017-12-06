Глава МЭР назвал одну из главных проблем российской экономики

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Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru» назвал одну из главных проблем российской экономики.

«Я убежден, что инфраструктура — это одна из ключевых проблем российской экономики. Мы здесь недоинвестированы, качество инфраструктуры не соответствует тому уровню развития, который есть сейчас в Российской Федерации, и является серьезным ограничением на пути экономического роста», — отметил он.

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По его словам, без значительного увеличения инвестиций в инфраструктуру достичь более высоких темпов экономического роста не удастся.

Глава МЭР отметил, Фабрика проектного финансирования — это тот механизм, который находится на выходе, в первом квартале следующего года планируется подписать первые сделки по финансированию новых проектов.

«Это история с большим объемом инвестиций в инфраструктуру», — подчеркнул он.

Ранее Орешкин заявил, что МЭР представит новый макроэкономический прогноз в начале 2018 года.