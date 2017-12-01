Еврокомиссия отказала Украине в помощи на €600 млн

Европейская комиссия не перечислит третий транш Украине в €600 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.

Уточняется, что Украина на данный момент не выполнила четыре обязательства.

«На этом фоне Комиссия не может выплатить последний транш текущей программы. Мы призываем Украину сохранить импульс реформ во многих областях, которые успешно продвинулись вперед», — заявили в ЕК.

Ранее представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман сообщил, что фонд выдвигает четыре требования к Украине для получения следующего транша