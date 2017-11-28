Путин одобрил введение системы tax free в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение системы tax free в России — компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс России.

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Отмечается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, за исключением некоторых положений.

Ранее сообщалось, что tax free не будет распространяться на подакцизные товары, например, алкоголь.