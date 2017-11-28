Путин одобрил введение системы tax free в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение системы tax free в России — компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) иностранным гражданам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс России.
Реклама
Отмечается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, за исключением некоторых положений.
Ранее сообщалось, что tax free не будет распространяться на подакцизные товары, например, алкоголь.