Кудрин назвал главный позор для России

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что низкий уровень жизни и бедность российских граждан является главным вызовом, стоящим перед Россией, и «позором» для страны с таким уровнем ВВП, передает «Интерфакс».

«Начну с такого, что всех нас трогает в первую очередь — это то, что третий год у нас падает уровень жизни. Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас», — отметил он.

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По словам Кудрина, в благоприятный период до кризиса в России все равно наблюдался чрезмерно высокий уровень бедности.

«В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно», — подчеркнул экс-министр.

Кудрин добавил, что рост бедности порождает рост неравенства, когда «не все сегодня могут двигаться к улучшению своего положения».

Ранее Алексей Кудрин заявил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.