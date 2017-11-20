В России налоговая нагрузка может вырасти на 175 млрд рублей

Глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал «Газете.Ru», что всего бизнесу в 2018 году придется доплатить около 150 млрд рублей из-за увеличения налоговой нагрузки.

Ранее СМИ сообщили, что президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» — направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на увеличение налоговой нагрузки вопреки существующим договоренностям.

Реклама

По словам Калинина из-за роста утилизационного сбора налоговая нагрузка в первую очередь ощутимо вырастет для тех, кто покупает станки и машины, по приблизительным подсчетам, это еще плюс 40 млрд рублей.

Он также подчеркнул, что на 11% вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей, ЕДВ вырастет на 4%, заработает налог на движимое имущество (1,1%).

В свою очередь глава РСПП Александр Шохин подтвердил «Газете.Ru» факт обращения представителей бизнеса к Путину. Шохин отмечает, что сумма дополнительной налоговой нагрузки равнялась 100 млрд рублей на момент написания обращения, на деле сумма превысит 175 млрд руб.