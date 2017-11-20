В России появятся три новых ТОР

Правительство утвердило создание в России трех новых территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Появятся ТОР «Верхней Уфалей» в Челябинской области, «Сосенский» в Калужской области и «Лесной» в Рязанской области.

В правительстве подчеркнули, что новые ТОР позволят диверсифицировать экономику и снизить зависимость от градообразующего предприятия.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что он подпсиал постановление о создании четырех новых ТОР.